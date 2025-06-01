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    Свитолина: Цель на сезон — топ-10

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос о своей цели на текущий сезон.

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    «У меня есть весь опыт предыдущих лет. Чувствую, что бью по мячу сильнее. Чувствую, что моя подача тоже работает очень хорошо. В то время я чувствовала, что физически была очень крепкой. Сейчас чувствую, что у меня больше ударов. Так что всего понемногу.

    Самое главное, что у меня есть, и я чувствую, что это хорошо, — это весь опыт предыдущих лет, когда я была на вершине. Сейчас нахожусь не так далеко от топ-10. Так что это моя цель на этот сезон. Быть действительно хорошей в своём теннисе и, конечно, в рейтинге», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    В настоящий момент Свитолина является 14-й ракеткой мира.

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