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    Веснина: Медведев переживает один из худших этапов в карьере

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Елена Веснина Даниил Медведев Ролан Гаррос
    Известная в прошлом российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала неудачную игру в последнее время Даниила Медведева.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «У Дани сейчас не самая лучшая полоса в карьере. Можно сказать, что даже одна из самых худших. Он потерял игровую уверенность, которая раньше у него была. Ранее Даня вытягивал все сложные матчи.

    Казалось, что Медведев может находиться в шаге от поражения, но он не проигрывал. Сейчас же он ведет в счете и не может завершить. Нет последнего удара, хладнокровия и где-то веры в свои силы.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Стоит отметить, что жребий у Медведева для первого круга "Ролан Гаррос" был не самым удачным. Норри играл полуфинал Женевы с Джоковичем в три сета. Я смотрела тот матч — уже видела там, что Кэмерон набрал хорошую форму.

    Дане было сложно. Молодец, что отыгрался с 0:2 и ушёл в пятый сет, но ему не хватило уверенности», — сказала Веснина «Чемпионату».

    В первом круге «Ролан Гаррос»-2025 Медведев проиграл в пяти сетах британцу Кэмерону Норри.

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