Веснина: Медведев переживает один из худших этапов в карьере

Известная в прошлом российская теннисисткапрокомментировала неудачную игру в последнее время

«У Дани сейчас не самая лучшая полоса в карьере. Можно сказать, что даже одна из самых худших. Он потерял игровую уверенность, которая раньше у него была. Ранее Даня вытягивал все сложные матчи.

Казалось, что Медведев может находиться в шаге от поражения, но он не проигрывал. Сейчас же он ведет в счете и не может завершить. Нет последнего удара, хладнокровия и где-то веры в свои силы.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Стоит отметить, что жребий у Медведева для первого круга "Ролан Гаррос" был не самым удачным. Норри играл полуфинал Женевы с Джоковичем в три сета. Я смотрела тот матч — уже видела там, что Кэмерон набрал хорошую форму.

Дане было сложно. Молодец, что отыгрался с 0:2 и ушёл в пятый сет, но ему не хватило уверенности», — сказала Веснина «Чемпионату».

В первом круге «Ролан Гаррос»-2025 Медведев проиграл в пяти сетах британцу Кэмерону Норри.