Рыбакина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисисткавысказалась о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

Во втором круге она одолела американку 17-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:3.

«Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности.

Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти еще один раунд. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас», — сказала Рыбакина после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.

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На данный момент Рыбакина является 11-й ракеткой мира.