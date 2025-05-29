ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю
    Все новости спорта

    Рыбакина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»-2025

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Ролан Гаррос
    Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» — 2025.

    Елена Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина

    Во втором круге она одолела американку 17-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:3.

    «Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности.

    Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти еще один раунд. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас», — сказала Рыбакина после матча.

    В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Рыбакина является 11-й ракеткой мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Муте — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боржеш — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Боузкова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валентова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры