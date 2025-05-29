Рыбакина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»-2025

Елена Рыбакина Фото: globallookpress.com
Во втором круге она одолела американку 17-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:3.
«Это был долгий день. Долго ждали, чтобы сыграть матч. В целом я рада победе. Это было нелегко. Немного холодно, немного ветрено. Она играла хорошо. Рада своей стабильности.
Конечно, всегда можно стать лучше, но я рада пройти еще один раунд. Большое спасибо всем, кто пришёл поддержать нас», — сказала Рыбакина после матча.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня.
На данный момент Рыбакина является 11-й ракеткой мира.