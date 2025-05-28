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    Алькарас победил Марожана и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл у венгра Фабиана Марожана во втором круге «Ролан Гаррос».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2 в пользу испанца.

    Алькарас за игру сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал восемь брейк-пойнтов из семнадцати. У Марожана четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем круге Алькарас сыграет против сильнейшего в паре Джованни Мпеши-Перрикар (Франия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

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