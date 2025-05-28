Алькарас победил Марожана и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанский теннисиствыиграл у венграво втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1, 6:2 в пользу испанца.

Алькарас за игру сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал восемь брейк-пойнтов из семнадцати. У Марожана четыре подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем круге Алькарас сыграет против сильнейшего в паре Джованни Мпеши-Перрикар (Франия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).