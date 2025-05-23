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    Каролин Гарсия анонсировала завершение карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Каролин Гарсия
    Бывшая четвертая ракетка мира Каролин Гарсия сообщила, что она завершает карьеру в нынешнем сезоне.

    Каролин Гарсия
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    Каролин Гарсия

    «Дорогой теннис, пора попрощаться с тобой. После 15 лет выступлений на высшем уровне и более 25 лет, когда почти каждая секунда моей жизни была посвящена этому спорту, я чувствую, что готова перевернуть эту страницу и начать новую главу. Пришло время двигаться дальше. Мое тело и мои личные стремления просят об этом этом.

    Это еще не конец. У меня осталось несколько турниров. Первый — дома, на "Ролан Гаррос". Это будет мое 14-е подряд участие в этом турнире — и последнее», — написала Гарсия в социальной сети.

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    В одиночном разряде у Гарсии 11 побед на турнирах WTA, включая Итоговый турнир WTA в 2022 году.

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