Каролин Гарсия анонсировала завершение карьеры

Бывшая четвертая ракетка мирасообщила, что она завершает карьеру в нынешнем сезоне.

«Дорогой теннис, пора попрощаться с тобой. После 15 лет выступлений на высшем уровне и более 25 лет, когда почти каждая секунда моей жизни была посвящена этому спорту, я чувствую, что готова перевернуть эту страницу и начать новую главу. Пришло время двигаться дальше. Мое тело и мои личные стремления просят об этом этом.

Это еще не конец. У меня осталось несколько турниров. Первый — дома, на "Ролан Гаррос". Это будет мое 14-е подряд участие в этом турнире — и последнее», — написала Гарсия в социальной сети.

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В одиночном разряде у Гарсии 11 побед на турнирах WTA, включая Итоговый турнир WTA в 2022 году.