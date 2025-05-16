Алькарас — о Синнере: Все видели матч с Руудом. Это был очень высокий уровень

Испанский теннисиствысказался о возможной встрече с итальянцемв финале турнира в Риме (Италия).

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

«В финале посмотрим, против кого я буду играть. Оба выступают здорово. Янник… Все видели матч с Каспером Руудом. Это был очень высокий уровень. Посмотрим. Если я буду играть против Томми Пола, то должен быть готов к этому. Если буду играть с Янником, то должен быть готов к этой битве. Ну и, конечно же, придётся иметь дело с публикой. Это точно будет интересное воскресенье», — отметил Алькарас в интервью на корте.