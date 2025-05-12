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    Кевин де БрейнеТрансферный дайджест. 5 — 12 мая
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    Паолини встретится с Дианой Шнайдер в 1/4 финала турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер Жасмин Паолини
    Итальянка Жасмин Паолини, пятая ракетка мира, вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Риме.

    Жасмин Паолини
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    Жасмин Паолини

    В матче четвертого круга Паолини уверенно обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

    Паолини показала стабильную игру, сумев переломить ход первого сета после равного начала. Во втором сете итальянка полностью контролировала ситуацию на корте, не позволив Остапенко вернуться в игру.

    В четвертьфинале Ясмин Паолини встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее уверенно прошла бельгийку Элизе Мертенс (6:2, 6:3).

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