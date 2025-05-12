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    Мирра Андреева одержала волевую победу над Таусон и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Седьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Россиянка одержала волевую победу над 23-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании — 5:7, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

    В первом сете россиянка уступила в концовке, но затем сумела переломить ход встречи, взяв два следующих сета за счет более стабильной игры на приеме и уверенных розыгрышей на задней линии.

    За матч обе теннисистки сделали по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. Андреева реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, в то время как Таусон реализовала только 2 из 10 своих шансов на приеме.

    Этот успех позволил 18-летней россиянке впервые в карьере выйти в четвертьфинал «тысячника» в Риме. В следующем раунде Андреева встретится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США.

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