Мирра Андреева одержала волевую победу над Таусон и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Седьмая ракетка миравышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Россиянка одержала волевую победу над 23-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании — 5:7, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

В первом сете россиянка уступила в концовке, но затем сумела переломить ход встречи, взяв два следующих сета за счет более стабильной игры на приеме и уверенных розыгрышей на задней линии.

За матч обе теннисистки сделали по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. Андреева реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, в то время как Таусон реализовала только 2 из 10 своих шансов на приеме.

Этот успех позволил 18-летней россиянке впервые в карьере выйти в четвертьфинал «тысячника» в Риме. В следующем раунде Андреева встретится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США.