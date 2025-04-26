Синнер прокомментировал скорое возвращение на корт после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянецотреагировал на скорое возвращение в ATP-тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Теперь, когда у нас осталось меньше месяца, мы тренируемся очень, очень усердно. Надеюсь, мы снова наберём обороты перед грунтовым сезоном. Мне, конечно, будет нелегко. Первые матчи будут очень трудными, но я надеюсь, что смогу вернуться в ритм, а потом посмотрим, как пойдёт.

В начале этих трёх месяцев я немного отдохнул от всей рутины, провёл время с семьёй, друзьями. Я занимался новыми делами и лучше узнавал себя. Думаю, это мне очень помогло», — приводит слова Синнера Tennis.com.

Прогнозы на теннис

Синнер вернется в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который начнется 7 мая.