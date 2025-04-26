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    Самсонова: Еще не могу понять, что случилось в матче со Стародубцевой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова
    Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о поражении от украинки Юлии Стародубцевой на турнире в Мадриде 6:2, 6:7 (2:7), 0:6).

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Вообще, думаю, мне надо пересмотреть мой матч снова и понять получше, что случилось, потому что я сама ещё пока не могу понять. Я думаю, немного просто дала ей вернуться в игру, и это ей помогло, конечно.

    Я надеюсь, что завтра уже не буду о нём думать. Я правда надеюсь, потому что это очень важно. Мы играем каждую неделю, так что надо просто анализировать — и всё, и потом забыли», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

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    В следующем круге Стародубцева сыграет с еще одной россиянкой Миррой Андреевой.

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