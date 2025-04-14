ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ
    Все новости спорта

    Рублев поделился впечатлениями от работы с Сафиным

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Марат Сафин
    Россиянин Андрей Рублев высказался о работе с новым тренером Маратом Сафиным и открыл секрет, какие изменения он внес в тренировочный процесс.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Последнюю тренировку вел Марат — он больше говорил. Сейчас он новый человек в команде, и если я пробую что-то новое, то нужно делать это по-новому. Иначе зачем? Иначе он теряет время, а я просто повторяю старое.

    Пока изменения в том, что тренировки строятся иначе: например, больше внимания работе ног, игре с лета, точности ударов в определенные зоны», — сказал Рублев в интервью «Больше!»

  • Алькарас — новый чемпион Монте-Карло! Успел выиграть крупный турнир до возвращения Синнера
  • На Лазурном берегу завершился первый в этом году грунтовый «Мастерс»
  • Вчера

    • В конце марта Рублев объявил, что теперь в его тренерском штабе будет трудиться известный в прошлом российский игрок Марат Сафин, который дважды выигрывал турниры «Большого шлема».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» обеспечит более комфортное преимущество
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • В Челябинске состоится еще одна результативная игра
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Андреева — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры