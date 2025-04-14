Рублев поделился впечатлениями от работы с Сафиным

Россиянинвысказался о работе с новым тренероми открыл секрет, какие изменения он внес в тренировочный процесс.

«Последнюю тренировку вел Марат — он больше говорил. Сейчас он новый человек в команде, и если я пробую что-то новое, то нужно делать это по-новому. Иначе зачем? Иначе он теряет время, а я просто повторяю старое.

Пока изменения в том, что тренировки строятся иначе: например, больше внимания работе ног, игре с лета, точности ударов в определенные зоны», — сказал Рублев в интервью «Больше!»

В конце марта Рублев объявил, что теперь в его тренерском штабе будет трудиться известный в прошлом российский игрок Марат Сафин, который дважды выигрывал турниры «Большого шлема».