Алькарас: Будет непросто против Фиса

Испанский теннисиствысказался о победе над немцеми предстоящей встрече с французом

«Честно говоря, это было сложно, Дэнни играет великолепно. Он солидный игрок на грунтовом корте с непростой игрой, он очень хорош физически. Счёт не показывает, насколько это было сложно… Мне пришлось сражаться в первом сете. Хорошо, что я сделал брейк перед новыми мячами, это помогло с подачей. Во втором сете мог больше быть собой, играть более агрессивно, чем в первом, и использовал свои шансы.

Очень рад снова оказаться на грунте. До сих пор это был действительно хороший сезон. Впервые играю здесь в четвертьфинале. Будет непросто против Артюра Фиса, который в последнее время показывает отличный теннис. Он проводит отличный сезон. Так что это будет интересный матч. Думаю, впервые буду играть с ним. Он будет красиво играть и красиво смотреть. Надеюсь, зрители получат удовольствие», — отметил Алькарас в интервью на корте.

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Напомним, что Фис в третьем круге турнира переиграл россиянина Андрея Рублева.