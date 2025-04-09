Медведев прокомментировал победу над Мюллером на турнире в Монте-Карло

Российский теннисиствысказался о своей победе над французомво 2-м круге турнира в Монте-Карло.

«Что случилось при подаче на матч во втором сете? Это грунт. Я две первых подал при 30:30, но так вышло. Сегодня видел второй сет Гаске — там каждый чужую подачу брал. Всем тяжело держать свою на грунте.

В этот момент были уже очень старые мячи. То есть ты знаешь, что будешь розыгрыш, но тебе тяжелее подавать, чем принимать, особенно при подаче на матч. Рад, что сумел победить в третьем сете», — сказал Медведев Чемпионату.

В следующем круге турнира в Монте-Карло Медведев сыграет против австралийца Алекса де Минора.