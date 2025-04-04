Янчук назвал «интересным» тандем Рублева и Сафина

Бывший российский теннисистподелился мнением о тандеме

«Это интересно, потому что с точки зрения знаний тенниса, понимания игры, да, Сафин — великий игрок. Но тут придется взаимодействовать в непривычной для себя роли. Потому как тренером он никогда не был, а здесь он должен свою деятельность подчинять на общее дело. С одной стороны, возникает зависимость, он уже начинает работать не на себя, а на другого человека, в данном случае на Рублева.

Будущее покажет, какой он тренер. Может быть, действительно из этого тандема что-то получится», — приводит слова Янчука LiveResult.ru.

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Бывшая первая ракетка мира стал одним из тренеров 27-летнего Рублева. Также известно, что Сафин будет работать с 8-й ракеткой мира до окончания «Ролан Гаррос».