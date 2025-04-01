Касаткина: Австралия — это место, где я чувствую, что могу быть собой

Бывшая российская теннисисткавпервые прокомментировала свой переход под австралийский флаг.

«31 марта рейтинг обновился, это мой первый официальный день в качестве австралийской теннисистки. И, честно говоря, всё ощущается… по-другому. Не буду врать. Для меня это эмоционально, так что мне нужно привыкнуть. Но да, я очень счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене.

Честно говоря, учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала. Австралия — это место, где я чувствую, что могу быть собой. Очень рада быть частью этой прекрасной страны», — приводит слова Касаткиной Bounces.

Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA.