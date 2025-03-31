Морозова: Сафин подскажет Рублеву, как управлять темпераментом

Известная в прошлом теннисистка и тренерсчитает, чтопоможетобуздать свой темперамент и стать намного спокойнее на корте.

«Рублев будет работать с Сафиным — это очень хорошая новость. Марат — легенда российского тенниса. Мы всегда любили его за красивую игру и результаты. У него огромные теннисные знания, понимание игры. Он поможет Андрею в этом отношении. У них очень много общего. Оба начинали играть с мамами, на "Ширяевке".

Оба уехали в Испанию и продолжали свое творчество там. Давление на Рублева сейчас знакомо Сафину. Марат со своим прекрасным чувством юмора и знаниями поможет Андрею. Сафин подскажет Рублеву, как управлять темпераментом. Есть надежда, что союз будет плодотворным. Надеюсь, они будут вместе созидать красивые матчи и победы», — сказала Морозова «Матч ТВ».

Недавно глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Марат Сафин будет тренировать Андрея Рублева.