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    Морозова: Сафин подскажет Рублеву, как управлять темпераментом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Марат Сафин Андрей Рублёв
    Известная в прошлом теннисистка и тренер Ольга Морозова считает, что Марат Сафин поможет Андрею Рублеву обуздать свой темперамент и стать намного спокойнее на корте.

    Марат Сафин
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    Марат Сафин

    «Рублев будет работать с Сафиным — это очень хорошая новость. Марат — легенда российского тенниса. Мы всегда любили его за красивую игру и результаты. У него огромные теннисные знания, понимание игры. Он поможет Андрею в этом отношении. У них очень много общего. Оба начинали играть с мамами, на "Ширяевке".

    Оба уехали в Испанию и продолжали свое творчество там. Давление на Рублева сейчас знакомо Сафину. Марат со своим прекрасным чувством юмора и знаниями поможет Андрею. Сафин подскажет Рублеву, как управлять темпераментом. Есть надежда, что союз будет плодотворным. Надеюсь, они будут вместе созидать красивые матчи и победы», — сказала Морозова «Матч ТВ».

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