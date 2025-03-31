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    Джокович: Нет ничего, что могло бы умалить победу Меншика

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Cербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Майами (США). Уроженец Белграда уступил чеху Якубу Меншику со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Нет ничего, что могло бы умалить победу Меншика, поэтому предпочитаю не говорить о некоторых вещах… Не хочу, чтобы казалось, будто оправдываю победу Меншика. Не хочу, чтобы казалось, будто оправдываю своё поражение: оно одинаково для обоих игроков, и вы должны принять все обстоятельства.

    У меня остался горький осадок от поражения в финале, но я восстановил хорошие чувства как на корте, так и вне его. Очень благодарен за поддержку, которую мне оказали, наслаждался этим опытом, а также тем, что хорошо выступал всю неделю, за исключением сегодняшнего дня», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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