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    Анисимова: Я довольна тем, как сражалась в матче с Андреевой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Аманда Анисимова
    Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге турнира в Майами со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

    Аманда Анисимова
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    Аманда Анисимова

    «Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе.

    Я знала, что у нас будет отличный матч. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу», — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

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    Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.

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