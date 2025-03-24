Анисимова: Я довольна тем, как сражалась в матче с Андреевой

Американская теннисисткапрокомментировала победу над россиянкойв третьем круге турнира в Майами со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе.

Я знала, что у нас будет отличный матч. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу», — сказала Анисимова в послематчевом интервью.

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Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.