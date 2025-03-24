Анисимова: Я довольна тем, как сражалась в матче с Андреевой

Аманда Анисимова Фото: globallookpress.com
«Мирра — потрясающий игрок. Я знала, что это будет действительно тяжело. Это был невероятный матч. Я была очень рада сыграть здесь. Это мой четвёртый Открытый чемпионат в Майами, но я впервые играю на большом стадионе.
Я знала, что у нас будет отличный матч. Она не из тех, с кем легко играть. Мне сложно чувствовать себя комфортно в игре. Я просто очень довольна тем, как сражалась, и тем, что смогла одержать эту победу», — сказала Анисимова в послематчевом интервью.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта.