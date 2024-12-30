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    Шевченко: Я доволен, что нашел способ победить Циципаса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас Александр Шевченко
    Казахстанский теннисист Александр Шевченко прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом на United Cup.

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    «Он просто потрясающий игрок. Не думаю, что сегодня он был на высоте. Тем не менее я играл очень хорошо и нашёл способ победить.

    Это войдёт в мой послужной список как одна из лучших побед. Мечтал сыграть эти матчи. Помню, как пару лет назад приехал на ATP Cup и болел за Медведева и Сафиуллина. Сейчас для меня это невероятные моменты — играть на этом корте перед вами, ребята», — сказал Шевченко в интервью на корте.

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