Сафиуллин проиграл в первом круге на турнире в Гонконге

Россиянин(60) покидает теннисный турнир серии ATP-250 в Гонконге.

В матче первого круга он проиграл венгру Фабиану Марожану (60) со счетом 1:6, 6:7 (9:11).

Матч длился 1 час 33 минуты. За это время Сафиуллин четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5 заработанных. В активе венгра шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

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Теперь во втором круге Марожан сразится с еще одним россиянином Андреем Рублевым, который является действующим победителем турнира.