Джокович высказался о скандальном допинг-деле Синнера

Серботреагировал на скандал, связанный с. Ранее первую ракетку мира обвинили в нарушении антидопинговых правил.

В 2024 году Синнер дважды сдал положительный допинг-тест в марте, но избежал дисквалификации. Янник принял запрещенный препарат — анаболический стероид клостебол. Синнера наказали снятием 400 очков за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и лишением призовых.

«Я не задаюсь вопросом, принимал ли Янник запрещенное вещество намеренно. В прошлом было много игроков, которых отстраняли даже без положительного допинг-теста.

Некоторые игроки с более низким рейтингом больше года ждут решения по своему делу. Это нехороший имидж для нашего спорта. Я просто задаюсь вопросом, как работает система, и почему к некоторым игрокам относятся иначе, чем к другим. Возможном, за этим стоят рейтинговые причины или тот факт, что у некоторых игроков больше финансовых возможностей и более сильные юристы для решения таких вопросов», — приводит слова Джоковича AP News.