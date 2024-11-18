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    Надаль высказался о завершении карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, когда он понял, что больше не сможет стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Чуть больше года назад я сказал, что не заслуживаю прощания на пресс-конференции и хочу дать себе шанс вернуться. Я сделал это, и всё пошло не так, как я ожидал. Дело в том, что с тех пор, как я получил травму в Австралии в 2023 году, больше не мог играть свободно.

    Мне сделали операцию, пришлось удалить часть подвздошно-поясничной мышцы. С этого момента невозможно было играть без ограничений, только определённое время. Моё тело не дает необходимого запаса для тренировок и соревнований, как хотелось бы», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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