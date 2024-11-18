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    Касаткина: Со Свентек играть тяжело

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Ига Свентек Финал тура WTA
    Рссийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от игры на Итоговом турнире WTA — 2024.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Касаткина, будучи запасной, провела один матч — против польки Иги Свентек — и проиграла со счетом 1:6, 0:6.

    «Это случается иногда, но не очень часто. Обычно, если топ-8 игроков приезжают на корты, они будут играть матчи, но в этот раз… Я думала, что мне повезло (смеётся). Матч вышел не невероятным, я бы сказала. Но, честно говоря, очень сложно играть в качестве альтернативы, особенно если ты играешь один матч, последний. Это не просто, потому что ты сидишь всю неделю, чего-то ждёшь, весь день ты должна находиться на кортах, должна быть готова выйти в любой момент. Ты не можешь много тренироваться, потому что нужно оставаться свежей, чтобы выйти играть. Но в то же время ты просто сидишь там и ждёшь. И ментально это совершенно другой образ мышления. Ты знаешь, что скорее всего не будешь играть. Ментально ты не находишься в этом матче турнира. И потом это случается, и тебя словно просто выкидывают на этот корт.

    Когда тебе первый же матч нужно играть с Игой, это уже сложно, потому что она одна из лучших игроков в мире. Ты идёшь играть в условиях, к которым ты не очень привык, по сравнению с теми, кто уже сыграл там два матча. С абсолютно разным настроем, потому что она играет, чтобы остаться в турнире, не упустить шанс выйти из группы, я была там для того, чтобы сыграть один матч, не имея шансов пройти дальше. Честно говоря, я никогда не испытывала ничего подобного, никогда не была в такой ситуации. Было непросто, я ещё уже после Токио думала, что мой сезон закончен. Но в любом случае этот турнир был классным опытом», — сказала Касаткина в эфире своего YouTube-канала What The Vlog.

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