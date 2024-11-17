Рууд: Я восхищаюсь Синнером

Седьмая ракетка мира норвежский теннисистоценил игру

В субботу, 16 ноября, норвежец проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 (1:6, 2:6).

«Я не играл с ним три года. В его игре улучшилось всё. Он улучшил каждый аспект, даже по сравнению с концом прошлого года. За этим действительно здорово наблюдать, но сложно играть. Очень восхищаюсь Янником как игроком. Как человек он очень серьёзно относится к тому, что он делает.

Да, это вдохновляет. Несмотря на то что он моложе меня, мне есть чему у него поучиться», — сказал Рууд на пресс-конференции.