Италия будет проводить Итоговый турнир АТР до 2030 года

Стало известно, что

Об этом официально заявил глава ATP Андреа Гауденци. Пока неизвестно, какой из городов Италии будет принимать турнир в 2026 году. Но ранее прошла информация, что им станет Милан.

«За последние четыре года Италия показала себя невероятным хозяином нашего самого престижного турнира, хозяином, способным создать поистине особенные впечатления как для игроков, так и для болельщиков.

Спасибо FITP и всем партнёрам мероприятия за поддержку на протяжении последних четырёх лет. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить поднимать эту планку вместе», — цитирует Гауденци официальный сайт ATP.

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В этом году Итоговый турнир выиграл Янник Синнер, обыгравший в финале Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.