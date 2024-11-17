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    Италия будет проводить Итоговый турнир АТР до 2030 года

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Тейлор Фритц Янник Синнер
    Стало известно, что Итоговый турнир АТР в Италии будет проводиться до 2030 года.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Об этом официально заявил глава ATP Андреа Гауденци. Пока неизвестно, какой из городов Италии будет принимать турнир в 2026 году. Но ранее прошла информация, что им станет Милан.

    «За последние четыре года Италия показала себя невероятным хозяином нашего самого престижного турнира, хозяином, способным создать поистине особенные впечатления как для игроков, так и для болельщиков.

    Спасибо FITP и всем партнёрам мероприятия за поддержку на протяжении последних четырёх лет. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить поднимать эту планку вместе», — цитирует Гауденци официальный сайт ATP.

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    В этом году Итоговый турнир выиграл Янник Синнер, обыгравший в финале Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.

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