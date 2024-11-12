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    Медведев: Все будут болеть за Синнера, это весело

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу предстоящего матча против Янника Синнера на Итоговом турнире АТР.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я чувствую, что тактически хорошо играю против Синнера. Выйду играть в свой теннис. Выиграю — супер. Проиграю — ничего страшного. Буду рад, если смогу победить, конечно.

    Я много где играл с любимцами публики. Мне с этим намного легче справляться. Когда ты выступаешь в условной Южной Африке, чтобы никого не оскорблять, с испанцем, а все — против тебя. А с Янником в Италии — это нормально. Все будут болеть за него, это весело.

    На Уимблдоне хорошая была встреча. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне я вышел с установкой, что каждый матч с Синнером должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух играх я не смог этого доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта. Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу», — цитирует Медведева «Чемпионат».

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