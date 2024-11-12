Медведев: Все будут болеть за Синнера, это весело

Российский теннисистдал комментарий по поводу предстоящего матча противна Итоговом турнире АТР.

«Я чувствую, что тактически хорошо играю против Синнера. Выйду играть в свой теннис. Выиграю — супер. Проиграю — ничего страшного. Буду рад, если смогу победить, конечно.

Я много где играл с любимцами публики. Мне с этим намного легче справляться. Когда ты выступаешь в условной Южной Африке, чтобы никого не оскорблять, с испанцем, а все — против тебя. А с Янником в Италии — это нормально. Все будут болеть за него, это весело.

На Уимблдоне хорошая была встреча. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне я вышел с установкой, что каждый матч с Синнером должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух играх я не смог этого доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта. Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу», — цитирует Медведева «Чемпионат».