Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Канадецбудет играть в четвертьфинале турнира серии АТР-500 в швейцарском Базеле.

Во втором круге он в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (45) со счетом 6:3, 7:6 (7:4)

Игра длилась 1 час и 41 минуту. За это время Шаповалов 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 заработанных. У испанца два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

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В четвертьфинале Шаповалов сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).