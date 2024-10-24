2-й таймПанатинаикос — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Панатинаикос» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Денис Шаповалов Роберто Баутиста-Агут
    Канадец Денис Шаповалов (95) будет играть в четвертьфинале турнира серии АТР-500 в швейцарском Базеле.

    Денис Шаповалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Шаповалов

    Во втором круге он в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (45) со счетом 6:3, 7:6 (7:4)

    Игра длилась 1 час и 41 минуту. За это время Шаповалов 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 заработанных. У испанца два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Шаповалов сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры