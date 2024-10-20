Хачанов: Финал сложился очень непросто

Российский теннисиствысказался о победе на турнире категории ATP 250 в Алма‑Ате (Казахстан).

Напомним, в финале Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

«Я могу расслабиться. Нельзя ожидать, что финал будет простым. Так и получилось.

В определенные моменты я потерял нить игры, соперник перевернул ход матча. Оказалось, что придется теперь играть третий сет. Но я рад, что смог вытащить этот матч. Финал сложился очень непросто», — сказал Хачанов после матча.

Россиянин завоевал седьмой титул ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году.