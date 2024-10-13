Синнер — Джоковичу: Надеюсь, что будем видеть тебя как можно дольше

Итальянский теннисиствысказался о победе надв финале турнира в китайском Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу первой ракетки мира.

«Хотел бы начать сразу с Новака. Так здорово видеть, что ты по-прежнему играешь в невероятный теннис. Ты продолжаешь демонстрировать это год за годом. Не только ты, но и твоя команда. Я также знаю некоторых из твоей команды, мы немного обмениваемся. Ты проделываешь невероятную работу. Желаю тебе всего наилучшего, не только в этом сезоне. Постарайся оставаться здоровым и в следующем. Надеюсь, что будем видеть тебя как можно дольше.

Трудно раскрыть вам секрет. У него нет слабых сторон. Ты должен постараться использовать то небольшое количество шансов, которые он тебе даёт. Их не так много на протяжении всего матча. И просто стараться верить в каждый момент. Он легенда нашего спорта. Играть против него очень тяжело. Я очень счастлив», — сказал сразу после матча.

Синнер выиграл 7-й турнир в этом году. Всего на счету итальянца 17 титулов в карьере.