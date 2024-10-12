Джокович: У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком в мире

Сербский теннисиствысказался о выходе в финал турнира ATP-1000 в Шанхае.

Напомним, что Джокович одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем и в в финале турнира сыграет с Янником Синером из Италии.

«Я приехал в Шанхай после пяти лет отсутствия в Китае, где я всегда добивался больших успехов — как в Шанхае, так и в Пекине. Много титулов, великолепных сражений и грандиозных выступлений. Я уже много раз говорил, что поддержка, которую я получаю здесь, огромна и невероятна. Это придаёт мне энергии, которая заставляет меня двигаться вперёд. В этом году я приехал сюда с желанием дойти до финала и состязаться за 100-й титул. У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Джокович сразу после игры.

Встреча Джоковича и Синнера состоится завтра, 13 октября.