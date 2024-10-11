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    Борис Беккер: Надаль — икона спорта

    Теннис Рафаэль Надаль
    Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал новость о том, что испанец Рафаэль Надаль решил завершить спортивную карьеру.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Да, теннисному миру, конечно, будет его не хватать. Он не просто икона тенниса, он икона спорта. Что он представляет для Испании, что он представляет для мирового спорта, то, как он выступал, — образец для подражания молодому поколению, как справляться с победами и поражениями, как постоянно стараться совершенствоваться, не довольствоваться вчерашним днём и всегда идти вперёд.

    Это то, что действительно отличает его от других. У меня тоже слёзы наворачиваются на глаза, когда я произношу эти предложения, потому что больше никогда не будет никого, кто хотя бы приблизился к Рафаэлю Надалю. Как я всегда красиво говорю в конце: "Вамос Рафа!" — приводит слова Беккера Eurosport.

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    • Рафаэль Надаль за свою карьеру стал 22-х кратным победителем турниров "Большого шлема", обладателем 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Испанский спортсмен провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

    Вчера, 10 октября, 38-летний Надаль сообщил, что его последним матчем в профессиональной карьере станет финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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