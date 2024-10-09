Алькарас вошел в топ-4 среди проценту побед на «Мастерсе»

После сегодняшней победы на «Мастерсе» в китайском Шанхае испанский теннисистпопал в топ-4 по проценту выигранных матчах на «тысячниках».

Впереди него только три легендарных теннисиста: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.



Топ-4 теннисиста по проценту побед на «Мастерсах»: Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.

Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.

Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.

Карлос Алькарас (Испания) — 76,5%.

В 1/8 финала турнира в Шанхае Алькарас обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Теперь у него 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на «Мастерсах».

На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям «Большой тройки».