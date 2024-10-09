Алькарас вошел в топ-4 среди проценту побед на «Мастерсе»

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
Впереди него только три легендарных теннисиста: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.
Топ-4 теннисиста по проценту побед на «Мастерсах»:
- Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.
- Карлос Алькарас (Испания) — 76,5%.
В 1/8 финала турнира в Шанхае Алькарас обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Теперь у него 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на «Мастерсах».
На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям «Большой тройки».