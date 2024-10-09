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    Алькарас вошел в топ-4 среди проценту побед на «Мастерсе»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль
    После сегодняшней победы на «Мастерсе» в китайском Шанхае испанский теннисист Карлос Алькарас попал в топ-4 по проценту выигранных матчах на «тысячниках».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Впереди него только три легендарных теннисиста: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

    Топ-4 теннисиста по проценту побед на «Мастерсах»:
    • Новак Джокович (Сербия) — 82,02%.
    • Рафаэль Надаль (Испания) — 82,00%.
    • Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.
    • Карлос Алькарас (Испания) — 76,5%.

    В 1/8 финала турнира в Шанхае Алькарас обыграл Гаэля Монфиса (6:4, 7:5). Теперь у него 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на «Мастерсах».

    На счету Алькараса 62 победы при 19 поражениях (76,5%) на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю он уступает только представителям «Большой тройки».

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