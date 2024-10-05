Алькарас: Шан играет в хороший теннис

Испанский теннисиствысказался о 19-летнем китайце

Ранее Алькарас одолел соперника во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счетом 6:2, 6:2.

«Я не привык играть с соперниками младше меня. Но я рад, что есть много молодых игроков, 18, 19, 20 лет. У них большой потенциал.

Шан играет в хороший теннис, выиграл свой первый титул. Уверен, что он поднимется в рейтинге. Он точно будет ещё лучше. Я рад выигрывать такие матчи. У сетки он сказал мне: "Счастлив делить с тобой корт". Слышать такое от ребят — это здорово», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.