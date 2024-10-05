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    Алькарас: Шан играет в хороший теннис

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о 19-летнем китайце Цзюнчэне Шане.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Ранее Алькарас одолел соперника во 2-м круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счетом 6:2, 6:2.

    «Я не привык играть с соперниками младше меня. Но я рад, что есть много молодых игроков, 18, 19, 20 лет. У них большой потенциал.

    Шан играет в хороший теннис, выиграл свой первый титул. Уверен, что он поднимется в рейтинге. Он точно будет ещё лучше. Я рад выигрывать такие матчи. У сетки он сказал мне: "Счастлив делить с тобой корт". Слышать такое от ребят — это здорово», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

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