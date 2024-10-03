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    Джокович поделился своими дальнейшими планами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу своих дальнейших планов. Спортсмен отметил, что стремится наслаждаться своей карьерой.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Настоящий план — это стараться наслаждаться своей карьерой, наслаждаться своей жизнью, насколько это возможно. Кроме того, я нахожу правильный баланс между личной и профессиональной жизнью, что не так-то просто.

    Очевидно, за эти 20 лет у меня сложился определённый график, и я пытаюсь сбалансировать его и не упустить время, которое провожу с моей семьей, детьми. Я стал более избирателен, чем когда-либо. Я уже говорил, что мои приоритеты — это "Шлемы" и выступления за свою страну, но мне также нравится играть на крупных турнирах ATP, таких как "Мастерс" в Шанхае», — сказал Джокович в эфире Youtube-канала «Больше в Шанхае».

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