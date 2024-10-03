Джокович поделился своими дальнейшими планами

Сербский теннисиствысказался по поводу своих дальнейших планов. Спортсмен отметил, что стремится наслаждаться своей карьерой.

«Настоящий план — это стараться наслаждаться своей карьерой, наслаждаться своей жизнью, насколько это возможно. Кроме того, я нахожу правильный баланс между личной и профессиональной жизнью, что не так-то просто.

Очевидно, за эти 20 лет у меня сложился определённый график, и я пытаюсь сбалансировать его и не упустить время, которое провожу с моей семьей, детьми. Я стал более избирателен, чем когда-либо. Я уже говорил, что мои приоритеты — это "Шлемы" и выступления за свою страну, но мне также нравится играть на крупных турнирах ATP, таких как "Мастерс" в Шанхае», — сказал Джокович в эфире Youtube-канала «Больше в Шанхае».