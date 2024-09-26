Шарапова поддержала Гауфф, которая решила сменить тренера

Бывшая первая ракетка миравысказалась о том, что американкабольше не работает под руководством тренера

«Я думаю, у Кори есть своя голова на плечах, и она понимает, что в ее команде с годами так или иначе произойдут изменения. На одном этапе карьеры тебе нужно одно, на более позднем — совсем другое.

Мне очень повезло с командами. Я по-прежнему остаюсь в очень близких отношениях со всеми своими тренерами. Они играли большую роль. Команда действительно имеет важное значение. Требуется время, чтобы построить доверие и научиться принимать советы членов команды. Но это увлекательное путешествие», — заявила Шарапова Tennis365.

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Гилберт тренировал Гауфф на протяжении 14 месяцев. Cейчас 20-летняя американка является шестой ракеткой мира.