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    Хачанов потерял четыре позиции в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Новак Джокович  Карлос Алькарас Янник Синнер Александр Зверев
    Сегодня, 23 сентября, ATP опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В топ-10 изменений нет. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который занимает 5-е место с 5475 очками.

    Андрей Рублев находится на 6-м месте, Карен Хачанов опустился на 27-ю строчку, а Павел Котов — на 63-е.

    Рейтинг АТР, 23 сентября

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

    2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6875

    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

    4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560

    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

    6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

    7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060

    8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

    9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3920...

    27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1980.

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