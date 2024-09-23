Хачанов потерял четыре позиции в рейтинге ATP

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
В топ-10 изменений нет. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который занимает 5-е место с 5475 очками.
Андрей Рублев находится на 6-м месте, Карен Хачанов опустился на 27-ю строчку, а Павел Котов — на 63-е.
Рейтинг АТР, 23 сентября
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6875
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645
7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3920...
27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1980.