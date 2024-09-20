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    Кузнецова сказала, что может вернуться в теннис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Светлана Кузнецова
    Известная российская теннисистка Светлана Кузнецова не исключает возможности возобновления профессиональной карьеры в ближайшее время.

    Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова

    «Многие спортсмены или, например, артисты, говорят, что завершают карьеру, а потом возвращаются. Не осуждаю их, но мне бы не хотелось так делать. Когда я точно пойму, что не выйду больше на корт, то сообщу об этом. Пока даю себе шанс вернуться. Многое зависит от физического состояния и ряда других факторов.

    Сейчас я в стадии ожидания, но моя жизнь теннисом не ограничивается. Я стараюсь развиваться в разных направлениях, узнаю много новых вещей. И, конечно, забочусь о здоровье. Меня никто никуда не гонит. Когда захочу, тогда и приму решение. Мне комфортно в нынешнем статусе», — цитируют Кузнецову «Ведомости. Спорт».

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    Свою последний матч на корте 39-летняя спортсменка провела в 2021 году на Уимблдоне, где она уступила в первом же круге голландке Лесли Керкхове в двух сетах.

    На счету Кузнецовой две победы на ТБШ и три чемпионских титула в составе сборной России (2004, 2007, 2008) на Кубке Федерации. Также на пике своей карьеры она была второй ракеткой мира.

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