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    Синнер: В мужском теннисе никогда не знаешь, что может случиться

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о конкуренции в мужском теннисе.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «По моему мнению, нам ещё придется подождать, потому что после всего лишь одного сезона очень трудно сказать. Я рад быть частью этого потенциала, кто знает что, но это совершенно бесполезно, никогда не знаешь, что может случиться, есть много других игроков, которые играют хорошо, и, конечно, Рафа, как он, Роджер завершил карьеру, а Ноле наконец-то выиграл, чего ему не хватало. По моему мнению, это все ещё даёт ему уверенность в завтрашнем дне, но надо посмотреть. Я смотрю на себя», — цитирует Синнера Ubitennis.

    Напомним, что первая ракетка мира Синнер недавно стал победителем Открытого чемпионата США, переиграв в финале американца Тэйлора Фритца.

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