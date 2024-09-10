Пегула: Какой сумасшедший месяц!

Американская теннисисткаподвела итоги своего выступления на US Open 2024. Спортсменка опубликовала пост в соцсетях.

Пегула дошла до финала, но в решающем матче уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счетом 5:7, 5:7.

«Какой сумасшедший месяц! Очень горжусь тем, что мне удалось сделать в последние несколько недель. Мой первый финал "Шлема" и множество других важных событий.

В субботу на арене Артура Эша была невероятная атмосфера! Спасибо за невероятную поддержку, которую я получила, и мои поздравления Арине и её команде», — написала Пегула в социальных сетях.