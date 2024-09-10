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    Пегула: Какой сумасшедший месяц!

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Джессика Пегула
    Американская теннисистка Джессика Пегула подвела итоги своего выступления на US Open 2024. Спортсменка опубликовала пост в соцсетях.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    Пегула дошла до финала, но в решающем матче уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счетом 5:7, 5:7.

    «Какой сумасшедший месяц! Очень горжусь тем, что мне удалось сделать в последние несколько недель. Мой первый финал "Шлема" и множество других важных событий.

    В субботу на арене Артура Эша была невероятная атмосфера! Спасибо за невероятную поддержку, которую я получила, и мои поздравления Арине и её команде», — написала Пегула в социальных сетях.

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