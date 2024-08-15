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    Циципас отреагировал на прекращение работы с отцом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, что перестал работать со своим отцом.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «В этом виде спорта всегда нелегко проводить изменения, будь то внутри команды или в любой другой сфере. Это всегда сложно, когда пытаешься, и все всегда чувствуют себя немного неуверенно в некоторых вещах. Но в такие моменты важно двигаться вперёд и находить правильные решения. Я также думаю, что важно сосредоточиться на себе, на том, на что ты способен как игрок, и не слишком зацикливаться на окружении.

    Правильные люди приспосабливаются и заставляют всё работать на тебя и вокруг тебя. Как только вы найдёте таких людей, это принесёт большое облегчение вашему теннису, потому что вы сможете отлично общаться. Вы можете координировать свои действия таким образом, чтобы ваш теннис улучшался и ваше психическое состояние тоже улучшалось.

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    • Подобные вещи меняют вашу точку зрения и ваше восприятие тенниса. Очень надеюсь, что это будет позитивно и позволит мне добиться успеха в последующие годы моей карьеры», — отметил Циципас на пресс-конференции.

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