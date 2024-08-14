2-й таймРубин — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Рубин» — «Зенит». Онлайн
  • 18:35
    • OKKO получил эксклюзивные права на матчи сборных в Лиги Наций и отборе на ЧМ-2026
  • 17:46
    • Щенсный покинул «Ювентус»
    Все новости спорта

    Давыденко: Федерер бы замочил все нынешнее поколение на месте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер Рафаэль Надаль Хуан Мартин дель Потро Энди Мюррей Николай Давыденко
    Известный российский теннисист Николай Давыденко (бывшая третья ракетка мира) сравнил по уровню свое и нынешнее поколение игроков.

    Роджер Федерер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роджер Федерер

    «Кто бы сейчас выиграл Монреаль: восьмёрка 2009 года или восьмёрка с Синнером или Алькарасом? Сейчас нельзя сказать: олимпийский год, и часть игроков не приехала. Но Федерер замочил бы их на месте. Всех бы завалил.

    Надаль на харде? Не знаю, он так себе. Но Маррей, Роджер — топы. Дель Потро поджимал. Думаю, те играли чётче, стабильнее точно. Если бы на силу играли, то, думаю, эта молодёжь. Те были хорошо оснащены технически и тактически. Тактика, надёжность, всегда менялась вариация: в момент матча они полностью меняли игру.

    Тот же Маррей: его гоняешь по корту, розыгрыш ударов 20, он уже еле ходит. Думаю: „Ну вот сейчас я его додавлю“. Но вот опять розыгрыш в 20 ударов, и он опять носится. Уже у сетки вроде добиваешь его, укорачиваешь, но чувствуешь, что он несётся: знает, куда будет удар, и обводит», — сказал Давыденко в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Быстрая победа «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Спартак» снова разгромит «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли Медведев выиграть у Легечки?
  • Легечка — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легечка — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шериф — Олимпия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лугано — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры