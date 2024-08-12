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    Алькарас рассказал о сбывшейся мечте на Олимпийских играх

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас (3-я ракетка мира) рассказал, какие у него остались впечатления от совместной игры с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Это был отличный опыт — пообщаться с Рафой за пределами корта, узнать друг друга получше. Играть вместе в парном разряде было здорово, этого я точно никогда не забуду. Я многому научился, общаясь с ним, как на корте, так и вне его.

    Я думаю, что мы показали отличный теннис, учитывая то, что мы оба не являемся парниками.

    Концовка турнира немного разочаровала, потому что мы могли бы выступить ещё лучше, но в целом сбылась моя мечта поиграть бок о бок с Рафой.

    Иногда, когда мы проигрывали, он всё равно оставался в хорошем настроении, говоря мне что-то вроде: "Прямо сейчас они почувствуют давление, и мы должны нагнетать его и забивать мячи, чтобы доставить им неприятности.

    Некоторые сложные моменты в игре трудно разглядеть, а Рафа видит их очень ясно", — приводит слова Алькараса Tennis Infinity.

    Алькарас и Надаль проиграли в четвертьфинале ОИ дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку со счетом 2:6, 4:6.

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