Тарпищев оценил игру Медведева на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса Россииобъяснил причины неудачного выступленияна Олимпиаде в Париже.

Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче третьего круга.

«Климатические условия и грунт сложились не в пользу Дани. По игре было видно, что он очень хотел хорошо выступить на Олимпиаде, старался, но когда вышел играть — вскоре матч прервался. Пошел дождь, корты стали сырыми, и грунт не давал преимущества при подаче Дане. Плюс соперник лучше использовал свои возможности, Даня же потерялся.

И не стоит забывать, что несмотря на то, что до Олимпиады счет личных встреч был 7-0 в пользу Медведева, на грунте они не играли», — цитирует Тарпищева ТАСС.