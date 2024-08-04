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    Шнайдер: Мы можем гордиться собой — много нервов, первая Олимпиада

    Теннис Прогнозы на теннис WTAПариж-2024 Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о завоеванной серебряной медали в парном разряде Олимпиады в Париже вместе с Миррой Андреевой.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    «Это была прекрасная неделя. Мы могли бы быть хорошей парой, но финал... Это совсем другое. Думаю, мы можем гордиться собой — много нервов, первая Олимпиада, впервые играем вместе, мы справились. Мы разочарованы из-за сегодняшнего. Наши соперницы обладают большим опытом, они заслуживали золото больше. Мы будем работать дальше, будем работать как пара.

    Жалею ли о постах, которые лайкнула в феврале 2022-го? Я не буду комментировать политику. Я здесь, чтобы говорить о теннисе», — цитирует Шнайдер «Спорт-Экспресс».

    В финале женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 0:1 (7:10).

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