Соболенко: Ожидала, что Свентек выиграет медаль на Олимпиаде

Белорусская теннисисткавысказалась о том, чтовыиграла золото на ОИ-2024 в Париже.

«Мне так неловко это говорить, но я на самом деле не следила за Олимпийскими играми. Я просто проверяла результаты в конце дня, смотрела понемногу каждый вид спорта, но не более.

Сейчас я прохожу не лучшую стадию, поскольку восстанавливаюсь после травмы, и пытаюсь сосредоточиться на себе. Но немного все-таки слежу за Играми», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

Свентек выиграла бронзовую медаль в теннисном турнире на Олимпиаде-2024. В матче за третье место представительница Польши одолела Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1).