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    Соболенко: Ожидала, что Свентек выиграет медаль на Олимпиаде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что Ига Свентек выиграла золото на ОИ-2024 в Париже.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Мне так неловко это говорить, но я на самом деле не следила за Олимпийскими играми. Я просто проверяла результаты в конце дня, смотрела понемногу каждый вид спорта, но не более.

    Сейчас я прохожу не лучшую стадию, поскольку восстанавливаюсь после травмы, и пытаюсь сосредоточиться на себе. Но немного все-таки слежу за Играми», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

    Свентек выиграла бронзовую медаль в теннисном турнире на Олимпиаде-2024. В матче за третье место представительница Польши одолела Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1).

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