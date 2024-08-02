Мирра Андреева станет самым юным призером ОИ в теннисе с 1992 года

17-летняя российская теннисисткастанет самым молодым призёром Олимпийских игр за 32 года.

Это стало ясно после победы Андреева и Диана Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024 в женском парном разряде. После этого успеха они гарантировали себе как минимум серебряные медали.

В 1992 году золотую медаль завоевала американская теннисистка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет. В финале женского одиночного разряда Каприати обыграла легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золото пройдет в воскресенье, 4 августа.