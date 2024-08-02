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    Мирра Андреева станет самым юным призером ОИ в теннисе с 1992 года

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
    17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева станет самым молодым призёром Олимпийских игр за 32 года.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Это стало ясно после победы Андреева и Диана Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024 в женском парном разряде. После этого успеха они гарантировали себе как минимум серебряные медали.

    В 1992 году золотую медаль завоевала американская теннисистка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет. В финале женского одиночного разряда Каприати обыграла легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф.

    Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золото пройдет в воскресенье, 4 августа.

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