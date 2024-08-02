Джокович: Я очень волнуюсь, нужно пройти обследование

Сербоценил свое состояние после матча 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.

Джокович одолел грека Стефаноса Циципаса (8) со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте чуть больше двух часов.

«В начале второго сета я почувствовал острую боль, которая беспокоила меня на протяжении двух или трех геймов. Она успокоилась отчасти благодаря противовоспалительным препаратам, но этот эффект исчезнет в пятницу утром, и тогда у меня будет более точное представление о травме.

Я очень волнуюсь, потому что всё было так же, как в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Я закончил матч, а потом узнал, что получил травму и больше не могу играть. Большего сейчас я не могу сказать, нужно пройти обследование, а там посмотрим.

Даже если врачи скажут, что с моим коленом не всё в порядке, я выйду на корт и попытаюсь играть. Это уникальная возможность побороться за медаль для моей страны. Я сделаю всё возможное», — цитирует Джоковича Mundo Deportivo.

Прогнозы на теннис

Следующим соперником Джоковича на Олимпиаде станет итальянец Лоренцо Музетти.