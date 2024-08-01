10:00День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс1 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 09:41
    • «Милан» сообщил о переходе защитника сборной Сербии
  • 09:24
    • «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала», «Реал» уступил «Милану»
  • 09:09
    • Касаткина проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне
  • 23:00
    • «Ахмат» разгромил «Пари НН», «Краснодар» был сильнее ЦСКА
  • 22:15
    • Надаль и Алькарас вылетели в парном разряде, Зверев пробился в четвертьфинал на Олимпиаде
    Все новости спорта

    Касаткина проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Камилла Рахимова
    Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    Во втором круге Касаткина потерпела поражение от американки Кэролайн Доулхайд — 2:6, 7:5, 6:0.

    Матч продолжался 2 часа 13 минут.

    Дарья за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9-ти. Кэролайн взяла на приеме 8 геймов.

    Следующей соперницей Доулхайд станет американка Аманда Анисимова.

    Еще в одном матче Арина Соболенко выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

    В четвертьфинале белорусская теннисистка встретится с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дагестан ждет футбольный праздник
  • «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • У Алькараса будут проблемы в матче с Полом?
  • Пол — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли Джокович выиграть у Циципаса?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Тюмень
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Япония (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Парагвай (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кызылкум — Бунедкор
  • Футбол
  • Завтра в 17:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры