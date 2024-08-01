Касаткина проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне

Россиянкане смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

Во втором круге Касаткина потерпела поражение от американки Кэролайн Доулхайд — 2:6, 7:5, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Дарья за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9-ти. Кэролайн взяла на приеме 8 геймов.

Следующей соперницей Доулхайд станет американка Аманда Анисимова.

Еще в одном матче Арина Соболенко выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале белорусская теннисистка встретится с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия).