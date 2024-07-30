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    Даниил Медведев30 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 15:32
    • Векич обыграла Гауфф, Кербер была сильнее Фернандес на Олимпиаде-2024
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    Векич обыграла Гауфф, Кербер была сильнее Фернандес на Олимпиаде-2024

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Донна Векич Анжелик Кербер Лейла Фернандес Кори Гауфф 
    Завершились три матча 1/8 финала в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

    Донна Векич
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    Донна Векич

    Хорватка Донна Векич (21) победила вторую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

    Соперницы были на корте 1 час 58 минут. Векич пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

    На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).

    Немка Анжелика Кербер (экс-первая ракетка мира, а сейчас 212-я) оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес (25) со счетом 6:4, 6:3.

    Игра длилась 1 час 25 минут. Кербер реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных и не допустила ни одной двойной ошибки.

    На счету Фернандес четыре выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (80%) и три двойные ошибки.

    Последний раз Кербер выходила в четвертьфинал Олимпиады в 1998 году.

    Также американка Даниэль Коллинз победила колумбийскую теннисистку Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 6:0, 4:6, 6:3.

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