Сафиуллин и Медведев прокомментировали поражение в парном разряде на ОИ-2024

Российские теннисистыотреагировали на своем поражение в матче парного разряда на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее российский дуэт уступил немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу (4:6, 4:6).

«Понятно, что будет тяжело, потому что они вторые сеяные и неделю назад выиграли турнир на 500. Но мы верили в себя, и у нас была определенная тактика, и ее придерживались. Были маленькие моменты, где не получалось, поэтому они брали преимущество на себя», — сказал Сафиуллин «Чемпионату».

«Мы много общались по тактике перед матчем. Мне кажется, в теннисе неважен рейтинг и как ты играешь, ты всегда выходишь побеждать и с какой-то тактикой. Но другой вопрос, что ты проигрываешь 4:6 и 4:6 и все закончилось. Но мы выходили побеждать, боролись и старались, однако сыграли недостаточно хорошо», — заявил Медведев.