10:00День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 20:57
    • «Алания» уступила «Родине», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сочи»
    Все новости спорта

    Сафиуллин и Медведев прокомментировали поражение в парном разряде на ОИ-2024

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 ATP Даниил Медведев Роман Сафиуллин
    Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин отреагировали на своем поражение в матче парного разряда на Олимпиаде-2024 в Париже.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Ранее российский дуэт уступил немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу (4:6, 4:6).

    «Понятно, что будет тяжело, потому что они вторые сеяные и неделю назад выиграли турнир на 500. Но мы верили в себя, и у нас была определенная тактика, и ее придерживались. Были маленькие моменты, где не получалось, поэтому они брали преимущество на себя», — сказал Сафиуллин «Чемпионату».

    «Мы много общались по тактике перед матчем. Мне кажется, в теннисе неважен рейтинг и как ты играешь, ты всегда выходишь побеждать и с какой-то тактикой. Но другой вопрос, что ты проигрываешь 4:6 и 4:6 и все закончилось. Но мы выходили побеждать, боролись и старались, однако сыграли недостаточно хорошо», — заявил Медведев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Надаль шокирует Джоковича?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Смело ставим на минимализм!
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лугано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Карабах — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры